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Китовая тюрьма 14 минут назад
"Китовая тюрьма" в октябре должна прекратить свое существование
Представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что уже в июне специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Продлится спасательная операция до октября 2019 года.
По словам собеседника, научная программа была подготовлена учеными и утверждена Росрыболовством, а при разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения команды Жана-Мишеля Кусто — животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей.
В настоящее время идут подготовительные работы — доставлены и выгружаются специальные ванны для транспортировки животных, передает РИА Новости.
В Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. 22 февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье.
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