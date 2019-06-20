Гол Месси спас аргентинцев от поражения в матче Кубка Америки с парагвайцами

На групповом этапе Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины встречалась с командой Парагвая. Матч завершился результативной ничьей – 1:1. За "бело-небесно-голубых" отличился Лионель Месси.

Парагвайские футболисты были ближе к победе в этой встрече. На 37-й минуте Ричард Санчес вывел свою команду вперед. После перерыва Месси с пенальти отыграл гол. Позже в ворота аргентинской сборной был также назначен одиннадцатиметровый удар, однако Дерлис Гонсалес забить не сумел.

В другом матче группы В сборная Колумбии победила команду Катара со счетом 1:0 и вышла в плей-офф турнира. На ее счету 6 очков. На втором месте расположились парагвайцы с двумя баллами. Третье и четвертое место делят сборные Аргентины и Катара, у которых в активе по одному очку.