Тема:
Состояние здоровья Бари Алибасова 46 минут назад
"Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"
Бари Алибасов, который почти две недели находился в реанимации после того, как случайно выпил средство для прочистки труб, дал эксклюзивное интервью Андрею Малахову.
Фрагменты этой беседы были показаны 19 июня в программе "Прямой эфир". Продюсер, у которого память восстановилась пока только частично, рассказал о том, что видел "на том свете" – в то время, когда находился в медикаментозном сне.
Он также прокомментировал слова Малахова о том, что Алибасов еще здесь, а кто-то уже делит его наследство.
На это продюсер отреагировал довольно резко, рассказав, что накануне "выгнал сына из семьи навсегда". А перед этим на вопрос, видел ли Алибасов "там" (во время медикаментозного сна) своего сына, музыкант ответил вопросом: "А у меня есть сын?"
Бари Каримович рассказал, что никогда не брал ничего у своих родителей, они лишь по отдельности друг от друга давали ему какие-то деньги, а сам он даже стыдился пересчитывать медяки на сдачу в магазине.
"Все достанется добрым мирянам", — сказал продюсер группы "На-На".
СМИ предполагают, что такую реакцию могло вызвать поведение сына Бари Алибасова-младшего, который якобы пытался заработать на ситуации, когда его отец был в медикаментозном сне.
Ранее сообщалось, что по завещанию, составленному до того, как продюсер попал в реанимацию, его сыну должна была отойти дорогостоящая недвижимость в центре Москвы.
Ранее по теме
-
Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"17 часов назад
-
"Я все время был связан": Алибасов в "Прямом эфире" дал первое после комы интервью1 сутки назад
-
Алибасов чувствует себя лучше и уже обсуждает рабочие вопросы "На-На"1 сутки назад
-
Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место2 суток назад
-
Аферист вернул Алибасову деньги за псевдо-Чучу, но требует кота обратно2 суток назад
-
Врачи ждут, что память к Алибасову вернется через сутки2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Прямая линия". Вопросы для Путина
- Жириновский покинул заседание Думы в знак протеста
- Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"
- Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат
- Трамп подтвердил, что ждет встречи с Путиным
Самое читаемое
-
Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию
- Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат
- Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
- Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу. Виде
Телеканал "Россия"
-
Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- 10 неожиданных фактов о рынке недвижимости для миллениалов
- Сюрприз от ЕЦБ укрепил рубль до максимума за два месяца
- Минфин впервые пробует занять на 20 лет
- QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Модный напиток с шариками забил весь желудок ребенка
- Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Крушение "Боинга": следствие назвало подозреваемых
- Зеленского упрекнули в бездействии
- Трамп идет на второй срок
Вести-Москва
-
Лихач на "Ламборгини" сбежал от патруля ДПС на Воробьевых горах
- Оранжевая жара: прохлады не ожидается до следующей недели
- В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов
- "Привет, Москва": столичная подземка превратилась в театральные подмостки
- Московские студенты и вузы улучшают свои позиции в рейтингах
- В столице открылся форум социальных инициатив регионов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Гранаты против старости: антивозрастное соединение испытано на людях
- Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз и алкоголизм
- Никаких 15 миллиардов: к 2100 году прогнозируется замедление темпов роста населения
- "А мы пойдём на север": останки древних гиен впервые найдены в Арктике
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео