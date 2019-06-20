"Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"

Бари Алибасов, который почти две недели находился в реанимации после того, как случайно выпил средство для прочистки труб, дал эксклюзивное интервью Андрею Малахову.

Фрагменты этой беседы были показаны 19 июня в программе "Прямой эфир". Продюсер, у которого память восстановилась пока только частично, рассказал о том, что видел "на том свете" – в то время, когда находился в медикаментозном сне.

Он также прокомментировал слова Малахова о том, что Алибасов еще здесь, а кто-то уже делит его наследство.

На это продюсер отреагировал довольно резко, рассказав, что накануне "выгнал сына из семьи навсегда". А перед этим на вопрос, видел ли Алибасов "там" (во время медикаментозного сна) своего сына, музыкант ответил вопросом: "А у меня есть сын?"

Бари Каримович рассказал, что никогда не брал ничего у своих родителей, они лишь по отдельности друг от друга давали ему какие-то деньги, а сам он даже стыдился пересчитывать медяки на сдачу в магазине.

"Все достанется добрым мирянам", — сказал продюсер группы "На-На".

СМИ предполагают, что такую реакцию могло вызвать поведение сына Бари Алибасова-младшего, который якобы пытался заработать на ситуации, когда его отец был в медикаментозном сне.

Ранее сообщалось, что по завещанию, составленному до того, как продюсер попал в реанимацию, его сыну должна была отойти дорогостоящая недвижимость в центре Москвы.