Владелец "Спартака" Леонид Федун намерен передать клуб болельщикам

Глава московского "Спартака" Леонид Федун намерен отдать клуб болельщикам красно-белых. Это произойдет в 2023 году. По словам владельца столичной команды, он устал тратить личные деньги и получать лишь негатив со стороны спартаковских фанатов.

"Контрольный пакет акций "Спартака" мы передадим в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба… "Спартак" – народная команда, и она должна управляться народом. Это будет прецедент", – цитирует Федуна Чемпионат.com.

Также он заявил, что сам он в 2023 году станет простым болельщиком, у которого не будет права блокировать решение новых акционеров. Правда, и личные деньги Федун перестанет вкладывать в клуб.

"Самое страшное в том, что ты тратишь свои деньги, а взамен получаешь постоянную нервотрепку… Когда "Спартак" проигрывает, тебя ненавидят вообще все", – отметил владелец красно-белых.

Напомним, что Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций ФК "Спартак" в 2003 году. В 2017 году столичный клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.