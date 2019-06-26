Руслан Байсаров: "Мост дружбы" укрепит взаимодействие России и Китая

Строительство автодорожного трансграничного мостового перехода через Амур Благовещенск-Хэйхэ, которое ведет компания известного бизнесмена Руслана Байсарова, вышло на завершающую стадию. 31 мая произведена стыковка двух его частей.

Мост соединил города-побратимы – российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, за что был назван "Мостом дружбы". В конце нынешнего года специалисты планируют закончить строительные работы, а к весне 2020 года — сдать стратегически важный объект в эксплуатацию. Региону давно был необходим короткий путь, который предоставил бы дополнительный импульс для экономического развития двух стран.

Работа со знаком качества

Эксперты отмечают, что уникальность трансграничного мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ заключается в том, что объект одновременно строится в двух странах. По словам специалистов группы компании СК Мост, подконтрольной Руслану Байсарову, строительство хоть и ведется двумя государствами, тем не менее объект представляет собой целостное сооружение. И чтобы исключить какие-либо разночтения между сторонами, регулярно проводятся совместные совещания российских и китайских специалистов по вопросам проектирования и строительства мостового перехода, на которых уточняются параметры проекта.

Мостостроители одного из ведущих предприятий в области стройиндустрии имеют огромный опыт в возведении подобных сооружений. Так, ГК СК Мост прокладывала к Зимней олимпиаде 2014 большое количество авто- и железнодорожных мостов на трассе Адлер – "Альпика Сервис", а также возводила к саммиту АТЭС-2012 мост на остров Русский, ставший визитной карточкой региона. Изображение моста представлено на новой купюре номиналом 2000 рублей. Другими значимыми объектами ГК СК Мост, объединяющего 12 мостостроительных предприятия и три тоннельных подразделения, являются мостовые переходы через Волгу, Каму, Обь, Вятку, Дон и многие другие.

Однако Амур, который считается одной из самых непредсказуемых рек, подготовил строителям свои "сюрпризы".

"Летом прошлого года из-за сильного паводка были затоплены площадки, с которых возводились опоры", рассказали в ГК СК Мост, поэтому "пришлось укрепить дополнительный контур шпунтового ограждения". В результате стало возможным производить работы и в зимний период, при этом стройка осталась в графике.

Новые возможности региона

Как объяснили в ГК СК Мост Руслана Байсарова, строящийся мостовой переход Благовещенск-Хэйхэ — вантовый с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Его протяженность с российской стороны составляет 540 метров, а вместе с подходами общая длина российской части – 13,9 километра.

Когда объект будет сдан в эксплуатацию, по прогнозам экспертов, за сутки по нему смогут проезжать 630 грузовых и 68 легковых автомобилей, 164 автобуса. Это позволит не только ускорить сроки доставки грузов, но и в целом будет способствовать решению проблемы загруженности автомобильных дорог на российско-китайской границе.

Мост через Амур — не единственный мост, который ГК СК Мост строит в Приамурье. В регионе также возводится железнодорожный мост в районе села Нижнеленинское. Стыковка двух его частей состоялась в марте 2019 года. По словам Байсарова, его пропускная способность составит 21 миллион тонн грузов год. Причем по железнодорожным путям смогут проезжать как российские поезда, для которых необходима ширина колеи 1520 миллиметров, так и китайские с колеей 1435 миллиметров.

Новые мосты и развивающаяся инфраструктура, как считают эксперты, помогут двум регионам укрепить взаимовыгодное сотрудничество и структурировать торговые потоки на Дальнем Востоке.

Инфраструктурные проекты Руслана Байсарова

Эксперты неоднократно отмечали, что многие проекты Руслана Байсарова нацелены на перспективу. Например, его компания АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" строит первую железную дорогу в Туве в рамках реализации масштабного комплексного проекта по разработке Элегестского угольного месторождения (часть Улуг-Хемского угольного бассейна). Железная дорога "Элегест-Кызыл-Курагино" протяженностью 410 километров обеспечит транспортировку 15 миллион тонн угля в год, а также свяжет Республику Тыва с Красноярским краем и федеральной железнодорожной сетью.

Одним из ключевых звеньев комплексного проекта по разработке Элегестского угольного месторождения является создание угольного портового терминала в Хабаровском крае. По прогнозам экспертов, упомянутый мощный инфраструктурный проект даст регионам новые рабочие места, улучшит экономическую и транспортную ситуацию в Восточной Сибири.

Другой важный проект ГК СК Мост связан с модернизацией БАМа и Транссиба. ГК СК Мост прокладывает новый Байкальский тоннель протяженностью 6,7 километра, который считается одним из крупнейших искусственных сооружений в России. Его ввод в эксплуатацию, по расчетам экспертов, позволит почти вдвое увеличить пропускную способность на участке Лена – Северобайкальск, с 15 до 25 пар поездов. В итоге ежегодно можно будет перевозить почти в 2,5 раза больше грузов — до 32,4 миллиона тонн грузов, вместо 13,2 миллиона.

В декабре 2018 года компания Руслана Байсарова завершила работы в морском порту Сабетта. Произведены дноуглубительные работы и построены необходимые объекты береговой инфраструктуры для осуществления круглогодичной навигации судов-газовозов и их прохода по Северному морскому пути. Уникальность проекта, который также реализовала ГК СК Мост, заключалась в том, что возведение объектов портовой инфраструктуры началось с нуля — на побережье полностью отсутствовала транспортная инфраструктура. По данным Росморречфлота, по итогам января-апреля 2019 года грузооборот порта Сабетта перевалил за отметку в девять милилонов тонн, и в настоящее время он является лидером среди всех российских портов по приросту этого показателя.

По словам Руслана Байсарова, в последние годы приобретает актуальность идея создания трансграничных коридоров, которые будут способствовать наращиванию экспортного потенциала российских регионов. Однако в Центральной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке процесс формирования подобных коридоров тормозится из-за несовершенства транспортной инфраструктуры. Поэтому все проекты, нацеленные на ее развитие, в конечном счете укрепляют позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.