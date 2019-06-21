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21 июня 201901:06 Дмитрий Горн

Программист Олег Тищенко вернулся в Россию

Программист Олег Тищенко вернулся в Россию

Российский программист Олег Тищенко, которого осудили в США за приобретение инструкций к американским истребителям, вернулся на родину. С чем он столкнулся в американской тюрьме и планирует ли и дальше заниматься разработкой компьютерных игр?

Увидеть среди встречающих журналистов Олег Тищенко явно не ожидал. От съемочных групп он не убегает, но вежливо дает понять, что устал и сейчас комментировать ничего не хочет.

Больше года Олег Тищенко провел в тюрьме Соединенных Штатов Америки: 12 месяцев и один день — срок за, якобы, нарушение закона об экспорте вооружения, контрабанде и заговоре против интересов Вашингтона. Приговор зачитали в среду в зале суда американского штата Юта, однако этот срок Тищенко уже отсидел, и даже больше — на несколько дней.

Дело против разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США завели еще в 2016 году, а инцидент, из-за которого россиянину предъявили обвинение, произошел в 2011 году.

Программист разрабатывал очередную модель самолета для авиасимулятора, и чтобы детализация была максимально приближена к реальной, Тищенко решил купить инструкцию к американскому боевому самолету F-16. В США найти чертежи и документы получилось довольно просто на интернет-аукционе eBay, однако купить и доставить в Россию документацию было сложнее из-за ограничений на участие в торгах для иностранцев. На интернет-форуме Олег Тищенко познакомился с американцем Кеннетом Салливаном, который и заказал инструкции на свой адрес, а потом отправил их в Россию.

По версии следствия, позже россиянин перепродал документы покупателям из Японии, Нидерландов, Австралии и других стран. А еще Тищенко, якобы, интересовался руководствами к 26 военным самолетам, в том числе, F-16C, A-10, F-35 и F-22. Россиянина задержали в Грузии в июне 2018 года, затем экстрадировали в США. Уже там Олегу Тищенко предъявили обвинение по пяти пунктам и арестовали, а спустя какое-то время следствие предложило сделку. "Я признаю ряд пунктов обвинения, и они снимают другие. Это экспорт и контрабанда. Есть мнение, что они думали, что я занимался чем-то еще, более... Не знаю, шпионаж, не шпионаж", — вспоминает разработчик.

Кроме прессы в аэропорт приехали и брат Олега Тищенко вместе с коллегами по работе. Олег надеется, что место в компании для него свободно, и он продолжит работать в качестве разработчика компьютерных игр.

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