Косатки из "китовой тюрьмы" приехали в Хабаровский край

Грузовики с двумя косатками и шестью белухами из приморской "китовой тюрьмы" въехали на территорию Хабаровского края. Ценный груз сопровождают экипажи ГИБДД.

"Колонна немного задержалась, но сейчас мы уже встретили и сопровождаем к месту перегрузки на речные суда", — рассказали "Интерфаксу" в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.

Когда животные приедут в Хабаровск, их перегрузят на речной транспорт и доставят к месту вылова в Охотском море.

Выпустить косаток планируют в районе мыса Перовского, где есть рыболовная база частного предприятия. У предприятия есть вольер, где косатки будут отдыхать перед выпуском, сообщили ТАСС в администрации Николаевского района Хабаровского края. Ожидается, что животные приедут туда 24 июня

Состояние морских млекопитающих, которые долгое время провели в неволе, ветеринары оценивают как хорошее. Между тем, в "китовой тюрьме" остается еще девять косаток и 81 белуха. Им тоже предстоит преодолеть такой же путь.

Ситуация с "китовой тюрьмой" получила широкую огласку после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Оказалось, что с 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 косаток. Следствие установило, что животные были выловлены с нарушениями, возбуждено уголовное дело.