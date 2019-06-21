Фернандо Торрес принял решение завершить карьеру футболиста

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес заявил о своем желании завершить карьеру. 35-летний испанский футболист, выступающий за японскую "Саган Тосу", сообщил об этом на личной странице в Twitter.

"После 18 захватывающих лет наступило время завершить футбольную карьеру. 23 июня состоится моя пресс-конференция в Токио, на которой я все объясню", – написал футболист.

Напомним, что Торрес является воспитанником мадридского "Атлетико". Испанский нападающий за свою карьеру успел поиграть за лондонский "Челси", английский "Ливерпуль" и итальянский "Милан". В его активе победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке Англии.

За сборную Испании Торрес провел 110 матчей, забив в них 38 мячей. Его гол в финале Евро-2008 принес испанцам звание сильнейшей команды Европы.