В МВД появятся новые спецподразделения

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации будут созданы специальные подразделения, которые смогут выявлять нарушения законности со стороны сотрудников наркоконтроля.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным" поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и Организационно-штатного управления МВД подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности спецподразделений. Их основная задача — выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Функционал новых подразделений будет определен уже в ближайшее время. Также предстоит определить их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях Министерства. Помимо этого предстоит решить и иные организационные вопросы.