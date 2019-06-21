Возможный состав коалиции: "Слуга народа", "Голос", "Сила и честь"

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" будет готова сформировать коалицию с партиями музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь", если получит менее 226 мест в новом составе Верховной рады.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель Зеленского в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что у "Слуги народа" есть мечта взять единоличную ответственность за ситуацию, поскольку за 28 лет украинской независимости не нашлось ни одной политической партии, готовую взять на себя столь нелегкую ношу.

Стефанчук посетовал, что на Украине нет полноценных партий, есть лишь более 300 организаций под этим названием, которые "участвуют в каких-то договорняках".

Представитель президента Украины сообщил, что если "Слуга народа" получит необходимое количество кресел в Верховной раде, то будет формировать коалицию на основе идей, а не фамилий. По мнению Стефанчука идеологически приемлем альянс с "Голосом" и "Силой и честью", которых он назвал "новой кровью", могущей придать импульс стране.

В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и переносе выборов с октября на 21 июля. Они должны пройти по смешанной системе — половина парламентариев (225 человек) будет избрана по партийным спискам, другая половина депутатов— в мажоритарных округах. Участвовать в выборах смогут только те партии, которые преодолеют проходной пятипроцентный барьер.