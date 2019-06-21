Зеленский подготовил сюрприз для олигархов

Смена верховной власти на Украине закономерно повлекла за собой передел собственности. Активы экс-президента Порошенко под угрозой ареста: государственное бюро расследований ведет против него сразу несколько дел. Имущество делят и раскольники: восстановивший свой личный патриархат Филарет претендует на здания так называемой Православной церкви Украины, созданной константинопольским "томосом". А президент Зеленский пытается направить деньги олигархов в Донбасс. Кто больше преуспел в борьбе за чужие богатства?

Кто владеет трубой, тот владеет Украиной. На такой ноте Юлия Тимошенко призвала собрать заседание Совета по нацбезопасности. "Укртрансгаз" в долгах, газа осталось на три дня работы, стратегическое предприятие на грани банкротства. И вроде бы лидер "Батькивщины" вскрывает серые схемы бывшего украинского президента. Но речь все равно о контроле над финансовыми потоками.

"Это приватизация, только без денег! Кто-то будет управлять этой системой, деньгами! Принимать решения, от которых зависит энергетическая безопасность. Ответственность — на Гройсмане и Порошенко. Чтобы прикрыть кражу стратегической госсобственности, они с 2016 года доводят нашу газотранспортную систему до банкротства", — заявила лидер "Батькивщины Юлия Тимошенко".

Бывший президент Украины обрастает всё новыми обвинениями и уголовными делами. Под угрозой ареста главный актив Петра Порошенко — судостроительный завод "Кузня на Рыбальском". Государственное бюро расследований подозревает, что новому владельцу предприятие было продано по завышенной цене. И вообще — фиктивно.

По сути экс-президента отодвигают от львиной доли его состояния. Заплатить придётся и другим украинским олигархам.

"Коломойский будет вкладывать большие деньги в инфраструктуру Донбасса. Но он об этом еще не знает", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Бизнесмены в зале встретили заявление президента Зеленского нервным смехом. Ведь речь о сумме в одиннадцать миллиардов долларов. Разделить эти затраты вместе с Коломойским обязали Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Деньги они должны будут отправить в Донбасс, на подконтрольные Киеву территории. Игорь Коломойский, когда узнал, посетовал, что весьма ограничен в средствах. Суды.

На остаток в двадцать тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два.

Игорь Коломойский ёрничает на публике. На самом деле он занят усиленным партийным строительством. Партия "Доверяй делам", ее на Украине еще называют "Партия мэров", — это попытка Коломойского перехватить инициативу у тех, кто хотел бы возобновления отношений с Россией.

Например, партия "Оппозиционная платформа за жизнь" выступает за прямые переговоры Киев-Донецк-Луганск-Москва, на основе Минских соглашений, за прекращение блокады Донбасса, за создание автономного региона Донбасс в составе Украины.

И поэтому Медведчук обращает внимание, что у партии Коломойского совсем другие цели.

За "Партией мэров" стоит человек, имя которого — Игорь Коломойский. Его взгляды и интересы далеки от потребностей юго-востока, установления мира, радикального изменения экономического курса страны. Все это технологический проект перед парламентскими выборами.

Президент Зеленский продолжает работать в образе "слуга народа, свой парень". Вот он проводит экскурсию в президентский кабинет. Рассказывает, как ему здесь тяжко. Поэтому вскоре переедет: вместо администрации президента будет офис президента.

Кому в какое здание, спорят в Киеве и церковные патриархи — Филарет и Епифаний. Так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не соглашается отдать свои приходы, храмы и имущество недавно созданной Православной церкви Украины. А главное — влияние. И здесь финансовый спор переходит в политический. Патриарх Филарет фактически отрёкся от томоса, сказав, что "томос плохой, но перед выборами Петру Порошенко подходил любой". И, по сути, восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата. А это, конечно, очередной раскол.