Генсек МАП призвал Грузию признать ответственность за инцидент с россиянами

Посольство Швейцарии, представляющее российские интересы в Грузии, пока не получало отдельных инструкций от МИД РФ в связи с указом президента России Владимира Путина о запрете на авиаперевозку россиян в Грузию. В целом, на данный момент в Грузии находятся несколько тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. Для возвращения на родину туристам рекомендуется связаться с турфирмами и авиакомпаниями, добавили в посольстве.

В посольстве Швейцарии работает секция интересов России в Грузии, так как между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений с 2008 года, пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за инцидент с российской делегацией в четверг. Радикально настроенная грузинская оппозиция захватила здание парламента, где находились российские делегаты МАП. Позднее оппозиционеры окружили гостиницу с участниками ассамблеи МАП.

Как заявил Михаилидис, грузинским властям было известно, что Генеральную ассамблею МАП всегда ведет россиянин.

"Мы прервали работу в грузинском парламенте и продолжили Генеральную ассамблею в гостинице", — сказал Михаилидис.

По словам генсека, Грузия повела себя вызывающе по отношению к депутатам МАП.

"Эта ситуация стала проверкой и парламента Грузии и самой страны", — заключил Михаилидис.

Грузинскому спецназу пришлось разгонять митинг у здания парламента. Травмы получили 240 человек.