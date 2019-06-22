Горжанкин уточнил, что с Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которую утром в субботу, 22 июня, отвезли в больницу, в ближайшее время выпишут, угрозы ее здоровью нет, сообщил PR-директор ее мужа Вадим Горжанкин.

Он рассказал, что утром Федосеева-Шукшина на почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую. Ее госпитализировали, но сейчас она уже чувствует себя нормально и собирается домой, пишет "Интерфакс".

Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов также идет на поправку. По словам Горжанкина, Алибасов ест детское питание, разные диетические каши.

"Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю", — передал Горжанкин слова Алибасова, которые приводит РИА Новости.

Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, его выписали в минувший понедельник, 17 июня.