США выдавливают Иран из ядерной сделки

Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что политика США приведет к выходу Ирана из "ядерной сделки". В воскресенье Ульянов написал в Twitter, что американцы ведут себя безответственно. Новые санкции против Ирана ставят под угрозу режим ядерного нераспространения, считает постпред.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с советником президента США по безопасности Джоном Болтоном был рад услышать о наращивании давления США на Иран. По словам Болтона, о новых антииранских санкциях будет объявлено в понедельник.