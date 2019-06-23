У Трампа нет предварительных условий для Ирана, зато у Пенса есть

Послание американского президента Дональда Трампа Ирану — очень четкое: США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN вице-президент США Майк Пенс, добавив, что США не будут стоять в стороне, пока Иран, названный им государством-спонсором терроризма, распространяет свое злонамеренное влияние по всему региону.

"Поэтому завтра президент объявит дополнительные санкции против Ирана", — сказал Пенс, прибавив, что под тяжестью уже введенных США санкций иранская экономика "буквально осыпается".

Ранее президент Трамп заявил, что готов к переговорам по ядерной программе Ирана без предварительных условий. Однако, по словам Пенса, Иран должен понять: США никогда не позволят ему получить ядерное оружие и не позволят ему продолжать сеять насилие во всем ближневосточном регионе.

Заявление Ирана о том, что через какое-то время он начнет производить обогащенный уран в количестве, превышающем оговоренное в Совместном всеобъемлющем плане действий, Пен назвал неприемлемым.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разошелся во мнениях с большинством своих советников по национальной безопасности, когда отказался от идеи ответных ударов по Ирану в четверг, 20 июня. До этого Иран объявил, что сбил американский беспилотник, также США обвиняют Тегеран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе.