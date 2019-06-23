Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

Член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий (Винница) умер в больнице.

Мужчина был избит полицейскими, после чего впал в кому и был без сознания 12 дней

В Винницкой областной организации партии требует наказания виновных, пока же Хмельницкий суд посадил причастного к избиению полицейского под домашний арест, передает "Интерфакс".