За вылов косаток и белух для "китовой тюрьмы" компанию оштрафовали на 28 миллионов рублей

Более 28 миллионов рублей штрафа назначил суд Владивостока компании "Афалина", отловившей косаток и белух, которые затем попали в "китовую тюрьму" в Приморье, сообщает телеканал "Россия 24".

Как и трех компаний-отловщиков ранее, ее признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Всего суды оценили нарушения со стороны компаний "Белый кит", "Афалина", "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум-ДВ" в более чем 120 миллионов рублей.

Ситуация с "китовой тюрьмой" получила широкую огласку после того, как в октябре 2018 года Greenpeace сообщил, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Оказалось, что в бухте Средней в Приморье содержатся 90 белух и 11 косаток. Проверки показали, что животные были выловлены с нарушениями.

Освобождение первых пленников началось только 20 июня 2019 года — в день "Прямой линии с Владимиром Путиным". Двух косаток и шесть белух погрузили в специальные грузовики и отправили в Хабаровск, где перегрузили на пароход, который взял курс в Николаевский район. На волю млекопитающих выпустят в районе мыса Перовского в Сахалинском заливе.

В целом операция по выпуску косаток и белух в естественную среду обитания продлится до октября 2019 года. К этому времени все пленники "китовой тюрьмы" в Приморье должны быть освобождены.