НХЛ подняла потолок зарплат на следующий сезон

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ приняли решение повысить потолок зарплат с сезона-2019/20. Он составит 81,5 миллиона долларов. Это на два миллиона больше, чем было в прошедшем чемпионате. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

Кроме того, Национальная хоккейная лига установила нижний предел зарплатной ведомости клуба. С нового сезона он составит 60,2 миллиона долларов.

Напомним, что потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году. Тогда он составлял 39 миллионов долларов. Потолок зарплат был введен, чтобы уровнять шансы команд в борьбе за Кубок Стэнли.