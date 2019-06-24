Путин продлил санкции в отношении ЕС

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил до 31 декабря 2020 года специальные экономические меры, действующие в отношении продукции из стран Евросоюза. Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России на год.

С соответствующим указом главы государства можно ознакомиться на портале правовой информации. Он датируется 24 июня и вступил в силу со дня его подписания. В документе сообщается, что специальные экономические и принудительные меры продлеваются в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.

До этого специальные экономические меры в отношении ЕС были введены с 6 августа 2014 года, впоследствии четырежды они продлевались. Правительству России, в соответствии с документом, поручается при необходимости вносить предложения об изменении предусмотренного указом срока действия отдельных специальных экономических мер.

ЕС ввел антироссийские санкции летом 2014 года после того, как Крым присоединился к России. В ответ Россия ввела запрет на импорт некоторых видов продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении российской стороны.

В марте 2019 Владимир Путин заявил, что Россия готова отменить продовольственные санкции, если ЕС снимет свои ограничения.