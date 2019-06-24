Целились в глаза: 10 полицейских в Грузии отстранены за жестокость

Генеральная инспекция МВД Грузии на время отстранила 10 полицейских за возможное превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента в ночь на 21 июня.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал и.о. директора департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.

Он подчеркнул, что в действиях двух из десяти отстраненных от службы полицейских найдены признаки уголовного преступления и заверил, что его ведомство готово сотрудничать с Генеральной прокуратурой страны, которая в связи с разгоном митинга завела уголовное дело по статье "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия".

Политический кризис в Грузии начался утром 20 июня после того, как депутат Госдумы России от фракции КПРФ Сергей Гаврилов в качестве президента Международной ассамблеи православия открыл заседание 26-й сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он сделал это, сидя в кресле председателя парламента. Они блокировали трибуну и кресло спикера, не дав возможность продолжить работу Генассамблеи и вынудив российскую делегацию покинуть парламент, а затем и страну.

После этого несколько тысяч демонстрантов попытались ворваться в парламент, требуя отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и спикера Ираклия Кобахидзе. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 102 из которых были госпитализированы и 19 из них по-прежнему находятся в больницах.

По словам участников событий, полицейские стреляли в них, целясь в глаза. По данным министерства здравоохранения, более пяти человек получили серьезные травмы глаз, и врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавших.