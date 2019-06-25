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25 июня 201901:39

В германском Гессене 2,5 тысячи человек эвакуировали из-за двух снарядов времен Второй мировой

wwii.space

В германском городе Гессен более 2,5 тысячи человек временно были эвакуированы из своих домов в связи с находкой двух снарядов времен Второй мировой войны. О происшествии сообщило издание Die Welt, ссылаясь на данные местных властей.

Как уточняется, вечером в понедельник, 24 июня, немецкая бомба весом 250 килограммов и снаряд американского производства весом 50 килограммов были обнаружены рядом друг с другом. Германская бомба была взорвана саперами, американский снаряд был обезврежен, передает ТАСС.

В годы Второй мировой войны на территорию современной Германии было сброшено более 2 миллионов бомб, более 20 процентов из которых не взорвались. Раз в несколько месяцев при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий рабочие обнаруживают эти снаряды.

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