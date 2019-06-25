В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемым оказался 26-летний уроженец кабардино-балкарского города Нарткала, в хостеле на Новой Басманной улице, где он остановился, нашли, как сообщили источники агентства "Москва", свертки с белым порошком, феназепам и несколько украденных сумок.

Стражи порядка сообщают о нескольких эпизодах хищения на Хохловской площади, но злоумышленник, судя по всему, искал жертв и в скверах у Чистых прудов.

По предварительным данным, от рук отравителя пострадали не менее 24 человек, которые поддались уговорам и выпили газировку с подмешанным сильнодействующим веществом. Некоторые из жертв в результате оказались в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время подозреваемого допрашивают следователи.