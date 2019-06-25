Неймар обеднеет в "Барселоне" на 13 млн евро

Звездный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар согласился на подписание контракта с испанской "Барселоной". Каталонцы предложили ему пятилетний контракт, по условиям которого бразилец "обеднеет" на 13 миллионов евро.

Заработная плата Неймара в "Пари Сен-Жермен" составляет 36,8 миллиона евро, в то время как руководители каталонцев предлагают ему 24 миллиона. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sport.es, Неймар дал свое согласие на предложенные условия.

Напомним, что накануне Неймар уже написал сообщение знакомым футболистам "Барселоны", что в скором времени он вновь станет игроком "сине-гранатовых". У бразильца также был разговор с владельцем "ПСЖ", по ходу которого он дал понять, что больше не намерен выступать за парижан.