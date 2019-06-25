Грабитель с газировкой охотился на своих жертв на Хохловке и Чистых прудах

В Москве задержан серийный грабитель, который угощал прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряли сознание, забирал все ценные вещи. По данным СМИ, пострадали около 20 человек. Орудовал преступник на Чистых прудах и Хохловской площади — это места, где обычно собирается молодежь. Чем именно злоумышленник травил людей, сейчас выясняют эксперты.

- Я делаю глоток и очухиваюсь уже только 10-го числа в реанимации здесь, в Боткинской больнице.

С того пятничного вечера на Чистых прудах прошло три недели. Все это время Людмила провела в больнице, три дня — в коме на искусственной вентиляции легких. Сейчас идет на поправку, но ей все еще тяжело ходить, каждый день девушке ставят капельницы.

- Проводили хороший вечер. В какой-то момент за нами увязался этот Мурат, он разговорился с ребятами.

Новый знакомый настоял на том, чтобы посидеть на Чистых прудах еще. Тогда и предложил выпить газировки.

- Он предлагает всем: хотите, у меня есть фанта? А мы пили пиво — естественно, хотелось чего-то другого.

"Я делаю глоток, затем друзья делают глоток. И следующий кадр — я уже вижу, как Ян падает с высоты своего роста. Я сам сажусь на землю, и на меня падает Людмила. После этого — щелк, и я уже в больнице лежу", — рассказывает один из пострадавших.

Когда все трое потеряли сознание, грабитель начал вытаскивать из карманов вещи и перекладывать в свою сумку. Это заметили случайные прохожие.

- Они сразу же поняли, что что-то не так, его скрутили, вызвали полицию, реанимацию. Реанимация, когда приехала, сказала, что еще бы десять минут — и, наверное, я бы тут уже не стояла.

Мужчина, который угощал прохожих отравленным напитком — 26-летний Мурат Сабанов. Ранее он уже был задержан за два грабежа и находился под подпиской о невыезде.

"Результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города Москвы на контроль. Территориальным прокурорам дано поручение изучить все процессуальные решения, принятые по схожим обстоятельствам", — рассказала официальный представитель прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

При обысках в квартире задержанного нашли свертки с белым порошком. Чем Мурат Сабанов травил людей, еще предстоит выяснить.