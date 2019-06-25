"Демократии в лучшем виде": Иллинойс полностью легализовал марихуану

Американский Иллинойс стал одиннадцатым штатов, легализовавшим марихуану. "Иллинойс снова творит историю", — заявил губернатор штата Джей Роберт Прицкер, подписывая указ о легализации наркотика.

Губернатор Иллинойса заявил, что подписывает самый справедливый указ в США, признавая вред прошлых законов, запрещающих марихуану, и боровшимися с наркотиками. Иллинойс хоть и 11-й в ряду легализовавших марихуану американских штатов, но первый, где употребление марихуаны совершеннолетним признается полностью и без ограничений законным, отмечает ТАСС.

Иллинойс стал примером "демократии в лучшем виде", заявил губернатор Джей Роберт Прицкер.

Рекреационное, то есть ограниченное и по медицинским показаниям, использование марихуаны было разрешено до этого в США в штатах Вермонт, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Калифорния, Колорадо, Орегон, в Неваде и в округе Вашингтон.