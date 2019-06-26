Санкции против Китая: компании из США нашли удобную лазейку для торговли

Торговля запретам вопреки: американские производители продолжают работать с китайской компанией Huawei, обходя санкции администрации США. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, речь о продаже микропроцессоров. Якобы американские бренды, включая тот же Intel, поставляют их китайцам, пользуясь лазейкой: некоторые компоненты полностью или частично производятся за пределами США, и с такой маркировкой под запрет не попадают.

За несколько недель производители из США могли выручить миллионы долларов от таких серых непатриотичных поставок. Плюс до середины августа официально можно продавать комплектующие для тех моделей Huawei, который еще не вывели на рынок.

Министерство торговли США включило китайского техногиганта в черный список в мае, с мотивировкой "защита американской сети коммуникаций от внешних угроз", передает телеканал "Россия 24".