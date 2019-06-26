Вину признал частично: московский отравитель отправлен под арест

Таганский суд Москвы принял решение отправить под арест московского отравителя Мурата Сабанова, которого задержали из-за череды краж и отравлений людей.

Ранее сообщалось о поимке 26-летнего предполагаемого грабителя, который угощал под невинным предлогом будущих жертв газировкой, а затем обворовывал их. Арестованный — уроженец кабардино-балкарского города Нарткала. В хостеле, где остановился мужчина, нашли свертки с белым порошком, феназепам, трамадол и клозапин, а также украденные сумки.

В постановлении судьи Натальи Лариной говорится, что в отношении Сабанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября 2019 года, сообщает "Интерфакс". Суд отказался удовлетворить ходатайство задержанного и его адвоката, которые настаивали на мере пресечения, не связанной с помещением в СИЗО.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что общий ущерб от действий отравителя превысил 140 тысяч рублей. По некоторым показаниям, Сабанов вливался в компании не один, а с неизвестной девушкой. Следователи устанавливают, были ли еще сообщники у преступника.

В отношении Мурата Сабанова возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о краже, грабеже и разбое. На данный момент в рамках расследования установлены одиннадцать потерпевших.

Московский отравитель заявил в суде, что частично признает причастность ко вмененным преступлениям.