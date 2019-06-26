Власти Венесуэлы заявили о новой попытке госпереворота

Министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что противники главы государства заказали иностранным наемникам похищение и убийство президента Николаса Мадуро. Видеозаписи, подтверждают передачу денег наемникам, сообщает телеканал "Россия 24".

Заговорщики также планировали захватить склады с оружием и военный аэропорт, а затем освободить из тюрьмы экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который отбывает наказание за коррупцию.