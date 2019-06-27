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27 июня 201901:14 Мария Слободянская

Отравителя с Чистых прудов отправили под арест на время следствия

Отравителя с Чистых прудов отправили под арест на время следствия

Предполагаемый московский отравитель два месяца проведёт в СИЗО. Так решил Таганский суд. Мурат Сабанов угощал прохожих газировкой, в которую подмешивал психотропные вещества, а когда те теряли сознание — грабил их.

Читал "с бумажки" и был немногословен. В суд "серийный отравитель" Мурат Сабанов, так его прозвали журналисты, приехал в ярко-красных штанах и белой майке с номером 23. С журналистами общаться отказался, нехотя отвечал и на вопросы судьи. Но частично свою вину признал. Сабанова обвиняют в грабеже и разбое. С хищениями преступник согласился, однако утверждает — воровал тайно и никаких насильственных действий не было.

В СИЗО Мурат Сабанов пробудет минимум до 25 августа. Такую меру пресечения сегодня избрали в Таганском суде. У злоумышленника в столице нет ни работы, ни регистрации. С учётом этих обстоятельств, как считает обвинение, он может скрыться от следствия и продолжить преступную деятельность.

За время ареста следователям предстоит установить все обстоятельства преступлений и точное число жертв. В суд сегодня пришла и адвокат одной из пострадавших. После газировки с примесью опасных веществ ее клиентку вновь госпитализировали.

"Она сейчас находится в больнице, была повторно госпитализирована, находится под наблюдением врачей. Пока ничего прокомментировать не могу, диагноза тоже не знаю, поскольку сейчас только врачи выявляют, обследуют", — пояснила Оксана Опаренко, адвокат пострадавшей.

Своих жертв Сабанов искал прямо в центре столицы — в районе Чистых прудов и Ямы на Хохловской площади собирается много молодёжи. Войти в доверие к уже подвыпившим девушкам и юношам не составляло труда. Целью была простая нажива: телефоны, карточки и драгоценности, но способ воровства преступник избирал изощренный. Психотропные вещества он добавлял в напитки. Экспертиза установила: в пакетиках, найденных в комнате хостела, злоумышленник хранил феназепам, клозапин и трамадол. Правда, сам Сабанов сам факт "угощения" на допросе отрицал.

И, хотя многие жертвы утверждают, что попались на уловку отравитель случайно, есть и те, кто признался — хотели развлечься. И осознанно шли на употребление неизвестного вещества, думая, что это наркотики.

Общий ущерб награбленного превысил 140 тысяч рублей. Но намного серьёзнее — риск для жизни. Некоторые пострадавшие до сих пор находятся в больнице. А вот где Сабанов покупал ингредиенты для своих опасных коктейлей — ещё предстоит установить следователям.

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