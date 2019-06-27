Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

Информация о мужчине из Тувы, который месяц провел в берлоге медведя со сломанным позвоночником, является фейком.

"Запрашивали информацию в Минздраве региона — в наших лечебных учреждениях такого пациента не поступало", — заявили РИА Новости в МВД республики.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Туве нашли истощенного мужчину, который целый месяц находится в медвежьей берлоге. Якобы его обнаружили охотники с собаками и передали в больницу. К материалу прилагались фото, на котором был мужчина, больше похожий на мумию.

Однако в МВД заявили, что эта фотография уже появлялась в Сети несколько лет назад. Тогда мужчину представляли как наркомана.

В версии о чудесном спасении мужчины в берлоге сразу усомнился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, в берлогах медведи проводят время только зимой, летом их не посещают. И даже если предположить, что мужчина наткнулся на медведя, и тот после нападения просто решил припрятать добычу, довольно странно, что зверь оставил его в живых. Также вопросы у Заводченкова вызвало то, как мужчина с тяжелыми травмами смог выжить так долго без воды и пищи.