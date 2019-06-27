Олимпийский чемпион Луонго завершил вратарскую карьеру в НХЛ

Канадский вратарь "Флорида Пантрез" Роберто Луонго принял решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ 40-летний спортсмен провел 19 сезонов, сыграв 1000 матчей. Луонго дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной Канады и столько же раз – чемпионат мира.

"Это решение мне далось с большим трудом. Мне понадобились два месяца раздумий, чтобы определиться со своим будущим. Прислушавшись к собственному организму, я понял, что пришло время уйти из большого спорта", – приводит слова Луонго официальный сайт "Флориды".

Напомним, что 40-летний канадец занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по числу побед. За свою карьеру Луонго ни разу не удалось завоевать Кубок Стэнли.