Встреча Путина и Трампа продолжалась час двадцать

Один час 20 минут — хронометраж встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке. Это близко к запланированному: от часа до полутора часов. Вопросов для беседы президентов накопилось немало. Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

Президент США предвкушал очень интересную дискуссию со своим российским коллегой, сообщает ТАСС. При этом, добавил Трамп, обсуждение будет построено на хороших взаимоотношениях, а результаты — отличными.

"Все темы обозначены, мы давно не виделись", — начал общение Путин, напомнив Трампу об июльской встрече 2018 года в Хельсинки.

Путин добавил, что российские и американские переговорщики много поработали и дали хорошую возможность президентам продолжить все то, о чем Путин и Трамп говорили в Хельсинки.

"Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить", — подчеркнул глава российского государства.

Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями. Президенты обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил Белый дом.

Трамп и Путин согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира.