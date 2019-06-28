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Саммит G20 в Осаке 35 минут назад
Встреча Путина и Трампа продолжалась час двадцать
Один час 20 минут — хронометраж встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке. Это близко к запланированному: от часа до полутора часов. Вопросов для беседы президентов накопилось немало. Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.
Президент США предвкушал очень интересную дискуссию со своим российским коллегой, сообщает ТАСС. При этом, добавил Трамп, обсуждение будет построено на хороших взаимоотношениях, а результаты — отличными.
"Все темы обозначены, мы давно не виделись", — начал общение Путин, напомнив Трампу об июльской встрече 2018 года в Хельсинки.
Путин добавил, что российские и американские переговорщики много поработали и дали хорошую возможность президентам продолжить все то, о чем Путин и Трамп говорили в Хельсинки.
"Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить", — подчеркнул глава российского государства.
Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями. Президенты обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил Белый дом.
Трамп и Путин согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира.
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