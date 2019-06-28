Минск пригрозил Москве судом

Белоруссия может подать на Россию суд, если та откажется компенсировать упущенную выгоду в связи с поставкой загрязненной нефти. Плюс, Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе". Общая сумма составила около 20 миллионов долларов, пишет агентство РИА новости со ссылкой на вице-премьера правительства Республики Игоря Ляшенко.

Между тем белорусские специалисты смогли вытеснить из нефтепровода "Дружба" более 702 тысяч тонн загрязненной нефти. В целом, добавил Ляшенко, поставка в страну углеводородов с примесью хлоридов оказала негативное влияние и на всю экономику РБ, и на нефтеперерабатывающую отрасль в частности. Всего страна получила свыше миллиона тонн грязного сырья. Полностью от него избавиться удастся к 15 августа.

Напомним, в апреле 2019 года специалисты обнаружили в нефти, которая идет по "Дружбе", хлориды. Ими оказалось загрязнено 5 миллионов тонн сырья. Компания "Транснефть" считает, что углеводороды могли быть испорчены специально.

Впрочем, все покупатели, которое успели получить грязную нефть, могут рассчитывать на коммерчески выгодные условия. Они позволят компенсировать потери из-за некачественного продукта, заявил министр энергетики России Александр Новак.