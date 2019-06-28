Иран остается в СВПД

В Вене завершилось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран заявил, что останется в сделке. Это очень важно, и мы поддерживаем такую позицию. Другие участники согласились, что мы должны дать Ирану экономические выгоды, которые предполагает СВПД", — заявил по итогам встречи директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

По его словам, Китаю и Ирану также удалось достичь прогресса в переговорах по проекту тяжеловодного реактора в Араке, передает РИА Новости.

Также на встрече было объявлено о готовности к работе механизма расчетов с Ираном INSTEX. Решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято в Европе после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Постпред РФ при МАГАТЭ и международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил состоявшуюся встречу как удовлетворительную.

"Не прорыв, но и определенно не провал. Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на сложности", — написал он на своей страничке в Twitter.