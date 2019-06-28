Кража полутора километров кабеля: поезда между Москвой и Питером снова ходят штатно

На подмосковной станции Сходня Октябрьской железной дороги завершены аварийно-восстановительные работы. В настоящее время поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в районе станции Сходня воры срезали провода, отвечающие за нормальную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки. Злоумышленниками было похищено семнадцать кабелей общей длиной более полутора километров. В результате произошел сбой в движении поездов дальнего следования, которые курсируют на линии Москва — Санкт-Петербург. Также произошли сбои в движении пригородных поездов Ленинградского направления.

В сообщении, опубликованном на сайте Октябрьской железной дороги, говорится, что уже завершены аварийно-восстановительные работы на станции Сходня. Движение по всем главным путям стабилизировано, восстановлена работа устройств сигнализации, централизации и блокировки. Поезда дальнего следования и пригородные курсируют в штатном режиме в соответствии с расписанием.