Визит в Южную Корею: Трамп встретился с Муном и готов повидаться с Кимом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, сообщает Associated Press. Во время визита в демилитаризованную зону у него может состояться встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном — Трамп предложил Киму присоединиться к нему, чтобы "просто пожать руку и сказать: "Привет". Ранее Трамп заявил, что "без проблем" готов ненадолго пересечь границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону.

Представитель южнокорейского лидера назвал предложение интересным, но пока официальных подтверждений встречи нет.

Трамп уже провел переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле. После двух президентов ожидает ужин в традиционном стиле. При этом специально для Трампа были приготовлены блюда из американской говядины. Правда, приправлены они будут традиционными корейскими соусами и специями — для создания "ощущения гармонии и союза двух стран". В меню стейки, национальные корейские блюда из разных провинций, включая салат из морепродуктов с горчицей, фаршированные огурцы, женьшень, салат "чапчхе" из крахмальной лапши, сладкого перца, говядины и грибов, рыбу в тесте и квашеную редиску. Для сопровождающих президента США его дочери Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера приготовили отдельное меню с учетом их иудейской веры.

Перед ужином Трамп и Мун Чжэ Ин сфотографировались на память.

Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. В этой стране американский президент проведет два дня и вернется в США только 1 июля.