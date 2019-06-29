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Паводок 13 минут назад
Из-за паводка жители Иркутской области больше суток просидели на крышах
К несчастью, в Иркутской области уже есть погибшие при паводке. Выживших спасают. О ситуации оперативно докладывают Владимиру Путину. Даже на саммите "двадцатки". Федеральное правительство направляет Иркутской области 662 миллиона рублей на помощь пострадавшим от паводка — распоряжение уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, для выплаты компенсаций будут задействованы средства областного Резервного фонда. Наиболее сложная обстановка — в городе Тулун.
Здесь находиться место, куда свозят всех пострадавших людей. Работает аэролодка. МЧС привозит сюда тех, кого сняли с крыш домов. По последним данным, там осталось еще порядка 200 человек, их вывозят большими группами. За последние два часа уровень воды поднялся на сорок сантиметров.
Людей выгружают на берег и отправляют в пункты временного размещения. Там дают горячий чай, сухую одежду, оказывают психологическую помощь.
В пункт временного размещения каждые полчаса привозят полные автобусы пострадавших. Местные жители на личном транспорте тоже помогают с перевозкой. В небе вертолеты ведут поиск людей при помощи прожекторов. Поднимают пострадавших тросом, информируют мобильные группы на аэролодках. Те, кого вывезли на берег, с ужасом смотрят, как уплывают вдоль по реке их дома.
Водный транспорт спасателей работает, не переставая. Доставленные на берег сообщают о попавших в беду родственниках на соседних улицах. Местные жители, у кого есть резиновые лодки, снимают земляков с крыш. Везут к берегу. Спасатели на руках выносят пенсионеров на сушу. Операция по спасению не прекращается ни на минуту.
По первоначальным данным МЧС, один человек погиб, трое пропали без вести. В районе работает горячая линия. Пострадавшим подвозят гуманитарную помощь.
Сейчас обстановка немного нормализовалась. В МЧС сообщили, что уровень воды понизился на пять сантиметров. Местную дамбу укрепляют, в том числе силами Росгвардии.
В зоне ЧС находится 31 населенный пункт Тайшетского, Тулунского и Нижгеудинского, Чунского районов. Так, в Нижнеудинске еще вчера практически весь город был затоплен, люди по центральным улицам ходили по колено в воде. Частично отключили электроэнергию. Движение по федеральной трассе было парализовано.
В соседней Тофаларии, на территории национального природного парка, из -за паводков сошел ледник. В поселок Алыкджер, где проживает самый малочисленный народ, экстренно отправили вертолеты со спасателями. Вывозили женщин и детей. У местных фермеров утонул весь скот.
Сильному потоплению еще в начале недели подверглись поселки Сереброво и Соляная в Тайшетском районе. Люди больше суток просидели на крышах — без света воды и продуктов. Всего в зоне стихийного бедствия оказались около четырех тысяч жилых домов и муниципальных объектов. Часть жилых построек полностью уничтожила вода. В помощи нуждаются почти десять тысяч человек.
Министр МЧС Евгений Зиничев лично облетел подтопленные территории и оценил обстановку. Вопрос с компенсацией уже находиться на контроле.
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