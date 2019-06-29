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29 июня 201918:38

В Сочи открыта стела погибшим в крушении Ту-154

ki-news.ru

Стелу в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года открыли в субботу, 29 июня, в Сочи родственники жертв, а также представители Минобороны России и Сирии.

Мемориал установлен в центре города на площади героев Адлера. Он находится в сквере на набережной реки Мзымта, рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он представляет собой почти двухметровую открытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены погибших в авиакатастрофе.

На церемонии выступили, в частности, заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе, генерал-майор Владимир Жаров, глава Сочи Анатолий Пахомов и посол Сирии в России Риад Хаддад.

Последний заявил, что гибель пассажиров Ту-154 стала личной трагедией для российского и сирийского народов. "Кровь российских героев, в том числе жертв крушения самолета ТУ-154 является маяком чести и воли россиян и сирийцев во имя защиты родины", — приводит его слова РИА Новости.

Мемориал создан на средства, собранные родными погибших и меценатов. Сперва планировалось, что стелу в память о жертвах авиакатастрофы откроют 25 декабря — третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность попросили перенести эту дату.

В результате крушения Ту-154, направлявшего в Сирию утром 25 декабря 2016 года, погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие.

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