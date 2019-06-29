Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос обозревателя ВГТРК Павла Зарубина, американский лидер назвал Путина "прекрасным парнем" (great guy).

Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева пошутила позднее в популярном мессенджере, что СМИ зря используют для перевода слово "прекрасный".

"Скорее — великий! Зачем стесняться?" — написала Скабеева.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил коллеге, что, по его мнению, на самом деле Трамп сказал — "отличный парень".

В свою очередь, Скабеева сослалась на предвыборный лозунг Трампа "Make America great again", что значит "Сделаем Америку снова великой".

"Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин - великий. Кто ж будет спорить?" — заключила Скабеева.