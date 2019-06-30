США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

США полностью модернизируют свои ядерные вооружения, а иногда получают совершенно новые, хотя не хотят никогда их применять. При этом они у США — лучшие в мире, и у Штатов их больше всего в мире, заявил в ходе визита в Южную Корею американский президент Дональд Трамп.

По его словам, США также вкладывают миллиарды долларов в развитие своей системы противоракетной обороны и сотни миллиардов — в новейшие вооружения, передает РИА Новости. Только в 2020 году планируется закупить 12 новых военных кораблей, включая авианосцы, три атомных, три эсминца с управляемым ракетным оружием, ледоколы и фрегаты. "Вы называйте, мы купим", — пообещал президент США, выступая перед военнослужащими на военной базе Осан.

До этого Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме и стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР. Переговоры Трампа и Кима в Пханмунджоме длились около часа.