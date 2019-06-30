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30 июня 201915:56

"Сметливый" следит за "Карни"

Силы Черноморского флота РФ следят за эсминцем ВМС США "Карни", который вечером 29 июня зашел в акваторию Черного моря. Он прибыл для участия в украинско-американских военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

Наблюдать за действиями американского военного корабля будет, в частности, сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Также за ним будут следить с помощью электронных и технических средств флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с положениями международной конвенции Монтре, американский эсминец не может находиться в Черном море больше, чем 21 сутки.

Международные военно-морских учения Sea Breeze-2019, в которых примет участие эсминец управляемого ракетного оружия ВМС США "Карни", пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской и Одесской областях.

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