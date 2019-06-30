Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка

По итогам совещания в Братске российский лидер Владимир Путин утвердил поручение о помощи гражданам, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Поручение адресовано премьеру Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпредам в СФО и ДФО Сергею Меняйло и Юрию Трутневу, губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Адресатам поручения предписывается безотлагательно наладить систему оперативного информирования о ходе ЧС и местах оказания первой помощи, начать выплачивать компенсацию, создать пункты временного размещения и оказания медпомощи, обеспечить людей бутилированной водой, установить контроль над ценами в пострадавшем регионе и обеспечить людей жильем до наступления холодов.

Также будет создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Доклад необходимо представить до 3 июля, далее – отчитываться раз в две недели, передает "Интерфакс".

Проливные дожди в Иркутской область идут всю неделю. Реки вышли из берегов в пяти районах области. На затопленных территориях введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения пять человек погибли.