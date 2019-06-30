Пригожин надеется, что Приходько не изберут

Продюсер Иосиф Пригожин надеется, что на Украине не выберут в депутаты Верховной рады певицу Анастасию Приходько, которая баллотируется в одном из мажоритарных округов в Виннице. Певица в 2009 году представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо" и по итогам голосования заняла 11-е место. Она также была участницей проекта "Фабрика звезд-7".

В 2015 году сообщалось, что Приходько стала членом Радикальной партии Украины Олега Ляшко, а в октябре 2018-го она заявила, что делает свой первый шаг в политической жизни и вступает в партию Юлии Тимошенко.



По словам Пригожина, украинская певица, некогда представлявшая на "Евровидении" нашу страну, побывала в Донбассе, где "настраивала всех против него и Кобзона", а также высказала "огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников". Такие люди очень опасны в политике, считает продюсер: они "недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации".

В Верховной раде с появлением Анастасии Приходько появился бы "еще один националист", заявил Пригожин в интервью RT. Однако, добавляет он, на Украине "живут мудрые люди", которые, как он надеется, "сделают правильный выбор".

По сообщению украинского Центризбиркома, Анастасия Приходько в последние пять лет проживает на территории Украины, она беспартийнaя, временно не работает и не имеет судимостей. Субъект ее выдвижения — политическая партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина". В своей программе Приходько предлагает ввести на Украине новую систему налогообложения, чтобы "вывести экономику из тени", передает РИА Новости.

Внеочередные выборы в украинскую Верховную раду назначены на 21 июля. Ранее сегодня стало известно, что партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" через суд требует внести изменения в избирательные бюллетени. Сторонники Зеленского требуют указать в бюллетенях, что так называемые депутаты-клоны не являются членами его партии.