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Паводок 1 час назад
Президент потребовал сделать все, чтобы пострадавшие от паводка не встретили холода в палатках
Мощная стихия обрушилась на Иркутскую область. Дожди небывалой силы привели к разрушительному наводнению на местных реках. Страшная беда. Тысячи домов подтоплены. Есть жертвы. С 27 июня регион живет в режиме чрезвычайной ситуации. Спасатели делают все, чтобы сохранить людей и минимизировать последствия потопа. 29 июня в район бедствия прибыл президент России.
В Братске было полтретьего ночи, когда в местном аэропорту приземлился борт номер один. Президент сразу с самолета организовал совещание. За столом — федеральные министры, руководители региона. В зоне подтопления оказались больше 10 тысяч человек, идет эвакуация, в том числе в пункты временного размещения. Их уже по области больше 40.
Президент требует действовать быстро. Ситуация – чрезвычайная, и медлить нельзя.
"Бросается в глаза масштаб очень большой. По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, не понятно, мы можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа, его становится меньше и меньше. Поэтому считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, для своевременного восстановления транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию", — заявил Владимир Путин.
Уровень воды — больше 14 метров. Вода — большая, она мощнейшим потоком уносит жилые дома. Стихия не оставляет шансов: погибших уже пятеро, двое пропали без вести.
"Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действия по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода", — подчеркнул президент.
Для помощи пострадавшим правительство выделило 600 с лишним миллионов рублей из Резервного фонда. Деньги уже в регионе, пострадавшие получат по 10 тысяч, семьям погибшим выплатят по миллиону рублей.
"Деньги, которые должны быть выданы в ближайшее время, где и как люди будут получать их? У многих карточек нет никаких, у многих утрачены документы, вообще ничего нет, а нужно детей кормить каждый день и самим нормально питаться. Нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи. Поручаю руководителю региона взять под самый строгий контроль. Повторю, надо начать выплаты уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших", — отметил Путин.
Продавцы уже взвинтили цены в магазинах.
"Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости. И не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется и МВД", — сказал глава государства.
Роспотребнадзор должен обеспечить регион вакцинами, чтобы исключить эпидемии. Срочного восстановления требуют мосты и дороги, в том числе федеральная трасса "Сибирь".
"На подъездах к перекрытому участку, по нашим данным, порядка 120 тяжелых машин стоят. На дальних рубежах будем останавливать грузовики в тех местах, где можно переждать, не допуская скопления техники", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.
Спасатели из разных регионов направлены в область для защиты местного населения.
МЧС ситуацию называет критической. Из-за рекордного высокого уровня воды дамбы не справляются, под воду уходит все больше населенных пунктов.
"Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть. Пострадавших очень много, объем работы очень большой. И именно от координации этой работы будет зависеть конечный результат", — заявил Владимир Путин.
Президент назначил следующую встречу уже на 3 июля. Обсуждать ЧС будут в Москве.
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