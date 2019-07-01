Медведев: политические партии в России должны меняться

Институт политических партий не утратил своей актуальности и сегодня. Политические партии по-прежнему необходимы, но они должны меняться. Такое мнение высказал председатель "Единой России", глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Статья председателя ЕР опубликована в газете "Известия" в понедельник, 1 июля. В ней Дмитрий Медведев упомянул о вопросе, который рано или поздно задают себе партийцы, политики и избиратели: "Нужны ли политические партии в XXI веке?"

По мнению автора статьи, благодаря современным технологиям сегодня можно найти единомышленников и организовать политическое движение всего за несколько дней. Но Интернет не дает ответов на вопросы, определяющие нашу реальную жизнь (например, как согласовать спорные или противоположные позиции, а также кто несет ответственность за принятие решений).

Медведев отметил, что демократические институты дают ответы на эти и многие другие вопросы.

Глава ЕР подчеркнул, что "Единая Россия", являясь самой крупной политической организацией в стране и будучи способной объединить активных людей, должна быть главным проводником изменений.

Также Дмитрий Медведев рассказал, что партийная деятельность должна стать своеобразным "набором сервисов", а общественным приемным необходимо учитывать особенности и проблемы регионов.

Поясняя свою мысль, Медведев напомнил, что слово "сервис" в переводе означает "служение". Это именно то, что партия "Единая Россия" должна делать: служить своим избирателям и обществу.

Председатель ЕР выразил точку зрения, что необходимо изменить работу общественных приемных, в которые по большей части обращаются пенсионеры. В то время как для молодых людей удобнее решать проблемы в режиме онлайн.

Дмитрий Медведев предложил использовать опыт многофункциональных центров, передает РИА Новости.

По мнению Медведева, при работе с обращениями граждан по национальным проектам членам "Единой России" не стоит уходить от ответственности и совершать попытки захватить общественный контроль.

Председатель ЕР пояснил, что требуется максимально подробно информировать население о том, как власти работают над нацпроектами в регионе, используя для этого все способы коммуникации, как то: личные встречи, социальные сети, партийные сайты, традиционные СМИ.