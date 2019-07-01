Появилось фото Ан-26, выкатившего с полосы после посадки на Чукотке

В понедельник, 1 июля, в "Угольном" — аэропорту Анадыря на Чукотке произошел инцидент с участием грузопассажирского самолета Ан-26.

Как сообщает "Интерфакс", воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. На борту находились семь человек, никто из них не пострадал.

В результате инцидента самолет получил повреждения стоек шасси.

По предварительной информации, причиной ЧП могла стать ошибка экипажа, якобы совершившего посадку с повышенной скоростью, однако выводы о виновности участников произошедшего можно будет делать только после детального разбирательства.

Отметим, что в минувший четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы после посадки. Воздушное судно врезалось в техническое строение и полностью сгорело. Два человека погибли, более 30- получили травмы различной степени тяжести.