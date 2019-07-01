Наводнение в Иркутской области: погибли 7 человек

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, судьба девяти неизвестна. В больницах находятся 153 пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Всего паводок затронул 83 населенных пункта Иркутской области и почти 33 тысяч человек. Также, по данным МЧС, в зоне подтопления — 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. Кроме того, вода повредила 13 автомобильных мостов.



Самая тяжелая ситуация по-прежнему сохранятся в городе Тулун и его окрестностях. Несмотря на то, что уровень воды в реке Ие опустился ниже края защитной дамбы, но он все еще превышает критический почти на 4 метра.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что движение транспорта восстановлено на 23 из 48 участков подтопленных паводком дорог. Движение на федеральной трассе "Сибирь" в Тулунском районе закрыто.

Для помощи пострадавшим прибыли военные медики, военные инженеры со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия. Также в регион доставили автономный хлебозавод.