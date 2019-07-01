Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

Возросло число госпитализированных после отравления в сетевом кафе восточной кухни "Евро Кебаб" на проспекте Непокоренных в Петербурге.

Заболевших сальмонеллезом после употребления шаурмы с белым чесночным соусом из сырых яиц уже 33 человека. Соус повара готовили сами, и именно в его пробе была обнаружена сальмонелла.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, среди пострадавших — 15 студентов расположенного неподалеку вуза и двое работников этого кафе.

Всего в Боткинскую больницу Петербурга госпитализировали 28 человек, пятеро будут лечиться дома.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что "Евро Кебаб" на проспекте Непокоренных открылся около месяца назад, однако санврачи узнали о нем только после массового отравления шаурмой.

Оказывается, администрация кафе не поставила в известность ведомство о начале своей деятельности.

После первых сообщений об отравлениях в нем Роспотребнадзор по Петербургу провел проверку и выявил массу нарушений.

В частности, выяснилось, что у работников кафе нет санитарных книжек, а один из тех, кто готовил шаурму, болен кишечной инфекцией.

Кроме того, оказалось, что сырье и готовые продукты нарезались в этом кафе в одной зоне, а на продукты не было сопроводительных документов.

По решению Роспотребнадзора заведение закрыто на проверку.