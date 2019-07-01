Тема:
Ядерная программа Ирана 1 час назад
Иран нарушил "ядерную сделку" и готов к дальнейшим шагам
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил информацию о том, что запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 килограмм, предусмотренный ядерной сделкой.
По словам Зарифа, иранская сторона и ранее объявляла о том, что европейских мер было недостаточно и будет проведена вторая фаза сокращения обязательств. Глава МИД отметил, что первая фаза уже осуществляется и она включает в себя и уран, и запасы тяжелой воды.
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что действия Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий являются "обратимыми", также он призвал Европу активизировать усилия по спасению ядерной сделки.
Мусави отметил, что европейский механизм INSTEX, который предназначен для торговли с Ираном, не соответствует текущим и тем условиям, которые ожидал Иран. Представитель МИД заявил, что у них есть порядка десяти дней и они надеются, что Европа сможет предпринять значительные шаги за этот период для имплементации СВПД. По словам Мусави, Иран предпримет еще один шаг, если его требования не будут удовлетворены, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на агентство "Тасним".
Ранее в понедельник, 1 июля, Международное агентство по атомной энергии сообщило, что после проведенных измерений объем имеющегося у Ирана обогащенного урана превысил 300 килограмм.
Президент Ирана Хасан Рухани ранее обещал, что если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна, в свою очередь, превысит уровень обогащения урана и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.
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