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1 июля 201920:35

Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом

EPA

Полиция Гонконга выполнила обещание и применила силу к протестующим возле здания законодательного собрания.

Площадь перед парламентом практически полностью зачищена. Однако ранее демонстранты проникли в здание, сколько их там остается, пока неизвестно, передает РИА Новости.

Ранее правоохранители потребовали, чтобы митингующие покинули здание. Демонстранты устроили в помещениях парламента погром и нанесли на стены граффити с лозунгами, сообщает "Интерфакс".

С утра в Гонконге проходят демонстрации, приуроченные к годовщине возвращения Гонконга Китаю. А ранее жители Гонконга протестовали против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят выдавать укрывающихся материковому Китаю.

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Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом

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